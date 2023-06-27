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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوى فى وادى النطرون بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

لقى طالب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز شرطة وادى النطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوي بالكليو 107 بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى "الشاذلي سعد احمد محمود"، 16 سنة، مقيم الأقصر.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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