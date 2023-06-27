ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استعدادا لعيد الأضحى.. إقبال الأهالي على منافذ بيع القوات المسلحة لشراء اللحوم

منافذ القوات المسلحة
منافذ القوات المسلحة

توافد عدد كبير من المواطنين على منافذ القوات المسلحة، في يوم وقفة عرفات لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الطازجة، بعد أن طرحت منافذ القوات المسلحة كميات كبيرة جدًا من اللحوم الحمراء، استعدادًا لعيد الأًضحى المبارك، ولتلبية احتياجات المواطنين.

وطرحت منافذ القوات المسلحة اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة جدًا عن مثيلتها في الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة، ورصد "الدستور" توافد المواطنين على منطقة السيدة زينب، التابعة لمحافظة القاهرة، لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.

وقالت ماجدة أيمن، البالغة من العمر 44 عامًا، إحدى القاطنات في شارع ممتاز، بحي السيدة زينب لـ"الدستور"، إنها اعتادت على شراء اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة في يوم وقفة عرفات، لتكون طازجة جدًا، مشيدة بجودة اللحوم المطروحة، مضيفة أنها تشتري منها بشكل دائم. 

فيما التقطت نهى عبدالله، البالغة من العمر 53 عامًا، إحدى القاطنات في طنطاوي جوهر، في منطقة السيدة زينب أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": إن الأسعار تناسب كل المواطنين، والكميات المطروحة كبيرة جدًا.

وأضاف أحمد إبراهيم، القاطن في شارع دوران زينهم، في حي السيدة زينب خلال حديثه لـ" الدستور" أن جودة اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة جيدة جدًا، وأنه يشتري منها منذ وقت طويل، واعتاد عليها في منزل العائلة، مضيفًا: "أتعودت أن أبويا الله يرحمه بيشتريها على طول وامي كمان بتحبها حدًا، لما أتجوزت قولت لمراتي تشتري من هناك اللحمة".

المحال التجارية القوات المسلحة الأسواق والمحال التجارية أسعار مخفضة رضا المواطنين لتلبية احتياجات المواطنين لمحافظة القاهرة للوقوف لقوات المسلحة

مواد متعلقة

"تخفيضات وعروض".. إقبال كبير من المواطنين على محال الملابس لشراء ملابس العيد

نهال عنبر: قدمت توصيات خلال الحوار الوطني بشأن تثقيف الطفل وتوعيته

إقبال ملحوظ على شراء السلع الغذائية من منافذ المجمعات الاستهلاكية بالجيزة

مواطنون عن مبادرة كلنا واحد: أسعار اللحوم أقل بـ35 % عن محلات الجزارة

إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية.. والمواطنون: "السعر حلو جدًا واللحمة نضيفة"

مواطنون عن منافذ وزارة الزراعة: اللحوم طازة.. والأسعار أقل من محال الجزارة

مواطنون بمنافذ القوات المسلحة: التخفيضات تصل لـ40%

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينظم المؤتمر الجماهيري الثاني بالدقهلية

الأكثر قراءة

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

خالد الجندى: "تضرعوا إلى الله فهو على جبل عرفات وبكل مكان"

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

وجبة شهية خلال عيد الأضحى.. طريقة جديدة لعمل الكبدة

دعاء قبل الإفطار في يوم عرفة 2023 وموعد أذان المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟