استعدادا لعيد الأضحى.. إقبال الأهالي على منافذ بيع القوات المسلحة لشراء اللحوم

توافد عدد كبير من المواطنين على منافذ القوات المسلحة، في يوم وقفة عرفات لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الطازجة، بعد أن طرحت منافذ القوات المسلحة كميات كبيرة جدًا من اللحوم الحمراء، استعدادًا لعيد الأًضحى المبارك، ولتلبية احتياجات المواطنين.



وطرحت منافذ القوات المسلحة اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة جدًا عن مثيلتها في الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة، ورصد "الدستور" توافد المواطنين على منطقة السيدة زينب، التابعة لمحافظة القاهرة، لشراء احتياجاتهم من اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.



وقالت ماجدة أيمن، البالغة من العمر 44 عامًا، إحدى القاطنات في شارع ممتاز، بحي السيدة زينب لـ"الدستور"، إنها اعتادت على شراء اللحوم الحمراء من منافذ القوات المسلحة في يوم وقفة عرفات، لتكون طازجة جدًا، مشيدة بجودة اللحوم المطروحة، مضيفة أنها تشتري منها بشكل دائم.



فيما التقطت نهى عبدالله، البالغة من العمر 53 عامًا، إحدى القاطنات في طنطاوي جوهر، في منطقة السيدة زينب أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": إن الأسعار تناسب كل المواطنين، والكميات المطروحة كبيرة جدًا.



وأضاف أحمد إبراهيم، القاطن في شارع دوران زينهم، في حي السيدة زينب خلال حديثه لـ" الدستور" أن جودة اللحوم الحمراء في منافذ القوات المسلحة جيدة جدًا، وأنه يشتري منها منذ وقت طويل، واعتاد عليها في منزل العائلة، مضيفًا: "أتعودت أن أبويا الله يرحمه بيشتريها على طول وامي كمان بتحبها حدًا، لما أتجوزت قولت لمراتي تشتري من هناك اللحمة".