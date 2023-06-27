الأمم المتحدة: عدد الهاربين من الصراع فى السودان وصل إلى مليون شخص

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، من احتمال تجاوز توقع سابق بأن الصراع في السودان قد يدفع مليون شخص إلى الفرار عبر حدوده.

وحتى الآن، تسبب الصراع بين الفصائل العسكرية المتحاربة الذي بدأ في منتصف أبريل في فرار ما يقرب من 600 ألف شخص إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، رداً على سؤال حول تقديراته في أبريل المقبل ستة أشهر.

وكان يشير إلى الهجمات والاشتباكات ذات الدوافع العرقية في منطقة دارفور، التي عانت من صراع كبير في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ما أسفر عن مقتل حوالي 300 ألف شخص.

ولم يذكر تفاصيل عن المدى الذي يتوقع أن يصل عدد اللاجئين الفارين إلى الخارج إلى أكثر من مليون، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2.5 مليون شخص نزحوا من ديارهم منذ أبريل، معظمهم داخل السودان.

قال شهود ونشطاء، إن موجة العنف الأخيرة في دارفور انطلقت من ميليشيات من قبائل البدو العربية إلى جانب أفراد من قوات الدعم السريع، وهي فصيل عسكري يخوض صراعًا على السلطة مع الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

واضافوا هذا الشهر، إن عددا متزايدا من المدنيين السودانيين الفارين من الجنينة، وهي مدينة في دارفور تعرضت لهجمات متكررة قُتلوا أو أطلقوا النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار سيرا على الأقدام إلى تشاد.

وقال مازو: "الكثير من النساء والأطفال يصلون الآن مصابين.. إنه أمر مقلق للغاية".

ووصف الوصول إلى اللاجئين في تشاد بأنه "صعب للغاية" لأن بداية موسم الأمطار زاد من صعوبة الوصول إلى اللاجئين، ونقلهم بعيدًا عن الحدود إلى مخيمات أكثر أمانًا.

وقال، إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اضطرت بالفعل إلى مراجعة توقعاتها بالنسبة للأشخاص الذين يفرون إلى تشاد من السودان إلى 245 ألفًا من 100 ألف شخص، مشيرًا إلى أن هناك عددا أقل من الناس يريدون البقاء على الحدود مع تدهور الوضع في دارفور.