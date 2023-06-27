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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير النقل السعودي: خلال السنوات المقبلة سيتم تجربة "التاكسي الطائر" في الحج

الحج
الحج

قال وزير النقل السعودي، اليوم الثلاثاء، أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تجربة "التاكسي الطائر" في الحج، مشيرا الى انه تم تبريد الطرق في المشاعر المقدسة . 

وأضاف صالح بن ناصر الجاسر، ان تقنيات  نقل حديثة استخدمت في حج هذا العام ، مشيرا الى ان تفويج الحجاج من عرفات الى منى تم في وقت قياسي.  

وأوضح، وفق قناة العربية الاخبارية، أن عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة، مشيرا الى ان حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة . 

وخلال الفترة الماضية، أعلنت المديرية العامة للجوازات ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن المملكة العربية السعودية استقبلت حتى الآن أكثر من 1.3 مليون حاج خلال موسم حج هذا العام عبر موانئ المملكة الدولية.

وقالت المديرية في بيان رسمي لها خلال الفترة الماضية، إنه حتى يوم الاثنين 19 يونيو ، وصل 1342351 حاجًا إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، وفق قناة العربية الاخبارية السعودية في تقرير لها. 

وأضافت أن عدد الحجاج القادمين إلى المملكة عبر مطاراتها بلغ 1،280،240 حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 57463 حاجاً ، فيما بلغ عدد الوافدين عبر الموانئ البحرية حتى الآن 4648 حاجاً.

وبدأ الحج، وهو الحج السنوي إلى مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، امس الاحد. 

من المتوقع أن يشهد موسم الحج هذا العام اجتماع حوالي 2.6 مليون مسلم لأداء الشعائر الإسلامية لأول مرة منذ COVID-19.

وتعمل الأجهزة الأمنية في المملكة وتستعد لضمان أداء فريضة الحج بطريقة آمنة وسلسة.

وضعت المملكة العربية السعودية أيضًا أكبر خطة تشغيلية للحج على الإطلاق ، حيث ستشهد نشر الآلاف من الموظفين والمتطوعين على الأرض لمساعدة ملايين الحجاج.
 

أبو الحجاج عبد العظيم السغعةدية قطار المشاعر المقدسة تجربة التاكسي الطرق

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