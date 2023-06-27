قناة الناس| التلبية هي شعار المؤمنين.. "الشعراوي" يكشف فضائل عظيمة للتلبية بيوم عرفة

بثت قناة الناس الفضائية، مقطع صوتي للشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، أثناء خطبته النادرة من يوم عرفة عام 1396هجريًا/ 1976 ميلاديًا، مؤكدةً أن التلبية هي شعار المؤمنين.

وجاءت الكلمات الذهبية لإمام الدعاة الشيخ الشعراوي من خطبته على جبل عرفات التي كشف فضائل عظيمة للتلبية في يوم عرفة: "سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لأنك الذي خلقت ورزقت وأمددت بالنعم، من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك لأن لك الملك، ولأنه لا معد له أن يلتقي بك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم، لأمر ما يا ربي جعلت شعار حجك لبيك، حتى يكون شعار المؤمن في كل أمر تأمر به، وحتى ينطبع في ذهن المؤمن، وحتى يستقر في وجدان المؤمن، أن دعوتك لأي أمر من الأمور، أولى من دعوة أي خلق من خلقك، مهما سمت منزلته، وعلا مركزه وعظم جاهه، سبحانك ولا تقال إلا لك".

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.