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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد رفض تايلور سويفت.. هل انتهت ميجان ماركل في هوليوود قبل بدايتها؟

فشل ميجان ماركل
فشل ميجان ماركل

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رفض تايلور سويفت الصادم للظهور في البرنامج الإذاعي الخاص بميجان ماركل، قد يكون بداية لسقوط دوقة ساسكس في هوليوود، لما له من عواقب وخيمة على سمعتها الإعلامية.

سخرية ورفض 

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة ميجان ماركل، فإن دوقة ساسكس ستعاني من السخرية إلى حد الافتقار للعمل في هوليوود، ليكون الأمر بمثابة نهاية لعملها وشخصيتها كضحية للعائلة المالكة البريطانية.

وأضافت أن ميجان غير بارعة في العمل الإعلامي ولكنها ترفض الاعتراف بذلك، كما أنها لا تتمتع بالجاذبية التي تجعل المشاهير يرغبون في التحدث معها مثل أوبرا وينفري، التي لديها قدرات غير عادية في العمل الإعلامي.

وأشارت إلى أن ميجان فشلت في الترويج لنفسها في السابق، وبعد زواجها من الأمير هاري حاولت إبراز نفسها على أنها النسخة الأخرى من الأميرة ديانا.

وأوضحت أن رفض تايلور سويفت للقاء ميجان لم يأتي بشكل شخصي من نجمة البوب الأمريكية، ولكن عن طريق ممثل لها.

وتابعت انه منذ فسخ سبوتيفي تعاقدها مع الثنائي الملكي البالغ قيمته 20 مليون دولار، أصبحت مجرد بداية لسلسلة السقوط، وكشفت مدى سوء تعامل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع الفرص الكبرى التي أتيحت لهم في بداية عملهم بالولايات المتحدة، وأن موهبتهما لا تتعدى كونهما عضوا غير عاملان في العائلة المالكة البريطانية.

وأضافت أن منصة نيتفليكس الأمريكية قد أيقنت أيضًا أن أسرار العائلة المالكة هي نقطة القوة الوحيدة لدى دوق ودوقة ساسكس، وبعد نفاذ كافة المحاور المتعلقة بالعائلة في لقاء الثنائي مع أوبرا وينفري ومذكرات الأمير هاري "سبير" المثيرة للجدل والمسلسل الوثائقي "هاري وميجان" الذي أُذيع عبر منصة في وقت سابق من العام الحالي، فلم يعد لدى الثنائي الملكي أي أفكار جديدة لتقديمها، ما يعني أن المنصة الأمريكية العملاقة قد تحذو حذو سبوتيفي وتلغي التعاقد.

وتابعت أن هاري وميجان أدركوا أن المشاهير والشخصيات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قريبة منهم عندما كانا أعضاء في العائلة المالكة البريطانية فقط، كما أن الكثير من مشاهير هوليوود تربطهم علاقات ودية كبيرة مع الأمير ويليام والملك تشارلز الثالث، وبالتأكيد لن يغامر أيًا منهم بخسارة ملك بريطانيا وولي العهد من أجل أمير متمرد وفتاة أمريكية لديها طموحات سياسية فقط.

وكشف مصدر في نيتفليكس أن المنصة تستعد لإنهاء تعاقدها مع هاري وميجان في وقت لاحق من العام الجاري، خصوصًا وأن الزوجان لم يحققا أي نجاح يذكر بخلاف مسلسلهم الوثائقي عن العائلة المالكة.

ميجان ماركل تايلور سويفت هوليوود هاري سبوتيفي ساسكس دوقة

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