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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى معهد ناصر لمتابعة انتظام سير العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بمحافظة القاهرة، تزامنًا مع عطلات عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتواجد الكامل للفريق الصحي بجميع تخصصه، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد عدة أقسام مختلفة (العناية المركزة، الطوارئ، رعاية القلب، الملاحظة، الصيدلية، رعاية المخ والأعصاب)، واطلع على نسب الإشغال بالمستشفى والتي بلغت معدلاتها الطبيعية، وتابع انتظام الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات، كما اطلع على جدول النوتيجيات الخاصة بخطة طوارئ عيد الأضحى.

وتابع، أن الوزير، حرص على تفقد غرفة إقامة المرضى، وكذلك المرضى متلقي الخدمة الطبية بغرفة الفحص، موجهًا بسرعة توفير سرير عناية مركزة لأحد المرضى، واطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل والبلازما، ووجه الوزير، بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة بمختلف قطاعاتها والمستشفيات الجامعية، لتحقيق التكامل وسد العجز بين حالة وجود أي عقبة تقابل عمل الفريق الصحي.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد الأهمية التي يمثلها مستشفى معهد ناصر، باعتبار صرحًا طبيًا كبيرًا يستقبل عدد كبير من المرضى، نظرًا لموقعه الجغرافي، وخلال جولته المفاجئة، أكد وزير الصحة، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل الصحي، كما شدد الوزير، على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبي للعطلات الصيفية 2023، والتي تشمل الخدمات (الوقائية، العلاجية، الإسعافية)، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتلقي أي طارئة أو حادثة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفى معهد ناصر محافظة القاهرة عيد الأضحى

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