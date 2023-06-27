الرئيس الروسى: القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الخسائر التي تكبدها نظام كييف خلال عملية الهجوم المضاد.

وأعلن بوتين أن القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد.

جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه العسكريين الروس، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الرئيس الروسي "أعطوني معلومات محدثة، فقد العدو منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد 259 دبابة و780 عربة مدرعة، وخلال الأيام السبعة الماضية فقط على اتجاه أوريكوفسكايا الذي يعتبره العدو الاتجاه الرئيسي للهجوم فقد العدو 280 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 41 دبابة".

ولفت بوتين إلى أن التمرد المسلح دائما وفي كل مكان، يعقبه فوضى وحروب أهلية.

وأشاد بوتين بمقاتلي قوات فاجنر العسكرية الخاصة الذي أظهروا بطولة وشجاعة ويحظون بالاحترام في البلاد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن تمويل مجموعة فاجنر تم توفيره بالكامل من قبل الدولة ووزارة الدفاع وميزانية الدولة، منذ مايو 2022 وحتى مايو الماضي، مضيفا أن السلطات الروسية دفعت للشركة 86.262 مليار روبل أي ما يعادل مليار دولار.

الرئيس الروسى يقف دقيقة صمت تكريمًا للطيارين الذين لقوا حتفهم خلال انقلاب فاجنر

كما أعرب الرئيس الروسي، عن شكره لجميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم.

وأكد بوتين أن شجاعة أفراد القوات المسلحة والخدمات الخاصة وتصميمهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد التي قامت بها قوات فاجنر العسكرية الخاصة.

وأوضح الرئيس الروسي أن الطيارين الذين لقوا حتفهم في أحداث الـ 24 يونيو الجاري، قاموا بواجبهم بشرف، وطلب تكريم ذكراهم بالوقوف دقيقة صمت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الروسية، أن مقاتلي مجموعة "فاجنر" يستعدون لتسليم معداتهم الثقيلة إلى وحدات الجيش الروسي.