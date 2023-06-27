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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط/ منفلوط

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

أصيب منذ قليل 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلاط / منفلوط بنطاق محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة النقب بطريق بلاط / منفلوط الجديد 
نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود محمد سنوسي، 38 عامًا، ومقيم بلاط، وشقيقه محمد 43 عامًا، وجنى أسامة عبد الفتاح، 15 عامًا ومقيمة  قرية "تنيدة" بمركز بلاط.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

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