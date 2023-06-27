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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بالتعدي على عامل جراج في السيدة زينب

حبس
حبس

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، حبس متهمين بسرقة مبلغ مالى من سيارة والتعدي على عامل بجراج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بإحدى الجراجات بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بأسلوب "كسر الزجاج" والتعدى على عامل بالجراج المشار إليه بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعى بالجسم.

تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه – كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 وأضافا بقيامهما بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وحيازتهما لتلك المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهماهما بالسرقة.

السيدة زينب عامل جراج حبس عامل بجراج سيارة مبلغ مالي سرقة

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