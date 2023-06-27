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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها " يطيب لي فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم  باليمن والخير والبركات. 

كما بعث رئيس جامعة الوادي الجديد برقيات تهاني بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي،
وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية والدينية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالوادى الجديد بهذه المناسبة داعين الله عز وجل في تلك الأيام المباركة أن يُنعم على مصر وشعبها وجيشها بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

رئيس جامعة الوادي الجديد برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك برقيات تهاني

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