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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال الجثة الرابعة من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

عقار الإسكندرية المنهار
عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة رابعة من أسفل العقار المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة  سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية، ليرتفع عدد ضحايا العقار إلى 4 حالات وفاة و4 مصابين خضعوا للعلاج وتم خروجهم من المستشفى.

وتبين أن الجثة الرابعة التي تم انتشالها هي لرجل ولم يتم الاستدلال على هويته حتى الآن، حيث جرى نقل الجثة إلى المشرحة، واستكمال الإجراءات الأمنية.

وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية، 3 جثث من ضحايا العقار وهم مصطفى عثمان بكير ، 22عامًا، حمدى  السيد احمد حسين، 41 عامًا، ويوسف محفوظ سلام، 13عامًا.

ورفعت محافظة الإسكندرية منذ امس، درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع التواجد الفوري لفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، موضحا أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وتم البدء في البحث عن محتجزين أسفل الأنقاض وحصر الإصابات، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات و التأكد من جاهزية فرق الإنتشار السريع، و توافر جميع المستلزمات و الأدوية بالمستشفيات، وتم الدفع بـ 10 عربات إسعاف و جار أعمال رفع الأنقاض من قبل أجهزة الدفاع المدني.

وأكد اللواء محمد الشريف على المتابعة لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض،مشددا على جميع المسئولين بتكثيف الأعمال ﻻنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن. 

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم تلقي 8 بلاغات عن مفقودين، حيث جار الإسراع في أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن مفقودين تحت أنقاض العقار المنهار.

قوات الحماية المدنية انتشال جثة رابعة العقار المنهار ارتفاع عدد الضحايا الإسكندرية

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