سلفا كير يجدد التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار فى السودان

جدد رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم الثلاثاء، التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان.

جاء هذا وفقًا لتصريحات توت جلواك، مستشار رئيس جنوب السودان.

وأكد جلواك أن الرئيس سلفا كير يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويتواصل مع قادة الطرفين المتحاربين لإنهاء الصراع من خلال الحوار، وفقًا لصحيفة التغيير السودانية.

وأضافت الصحيفة أن كير التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بجوبا، لافتًا إلى أن الأخير قدم تقريرًا حول آخر تطورات الوضع في السودان، وزياراته مؤخرًا للدول المجاورة التي تأثرت بالأزمة السودانية.

البعثة الأممية بالسودان: ملتزمون بالجهود التي تؤدي لحل سلمي بالخرطوم

والإثنين، جددت البعثة الأممية بالسودان تأكيدها على الالتزام بالجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان.

وذكرت البعثة الأممية بالسودان في بيانها: "ندعو جميع الأطراف المتحاربة بالسودان للجوء للحوار لحل الخلافات"، مشيرة إلى أن مئات المدنيين نزحوا إلى إثيوبيا جراء العنف في إقليم النيل الأزرق.

ويواجه أكثر من 100.000 طفل فروا من الصراع في السودان، أخطارًا جديدة وسط الوضع اليائس في تشاد، حيث يؤدي بدء موسم الأمطار إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المحتاجين.

يأتي هذا بالتزامن مع محاذير كبرى من تحول الصراع في السودان إلى حرب عابرة للحدود، مع توسع رقعة المعارك يومًا بعد الآخر، وفي ظل تدخل أكثر من طرف في النزاع السياسي بين الأطراف العسكرية في البلاد.

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف، ظهر الإثنين، من تحول القتال الدائر في بلاده إلى "حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية".

وقال "يوسف" في حسابه على تويتر: "هذه حرب لا منتصر فيها، ومآلاتها واضحة للعيان وهي إمكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقبلية".