ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلفا كير يجدد التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار فى السودان

سلفا كير
سلفا كير

جدد رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم الثلاثاء، التزامه بدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في السودان.

جاء هذا وفقًا لتصريحات توت جلواك، مستشار رئيس جنوب السودان.

وأكد جلواك أن الرئيس سلفا كير يتابع عن كثب الوضع في السودان، ويتواصل مع قادة الطرفين المتحاربين لإنهاء الصراع من خلال الحوار، وفقًا لصحيفة التغيير السودانية.

وأضافت الصحيفة أن كير التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار بجوبا، لافتًا إلى أن الأخير قدم تقريرًا حول آخر تطورات الوضع في السودان، وزياراته مؤخرًا للدول المجاورة التي تأثرت بالأزمة السودانية.

البعثة الأممية بالسودان: ملتزمون بالجهود التي تؤدي لحل سلمي بالخرطوم

والإثنين، جددت البعثة الأممية بالسودان تأكيدها على الالتزام بالجهود التي تؤدي إلى حل سلمي في السودان. 

وذكرت البعثة الأممية بالسودان في بيانها: "ندعو جميع الأطراف المتحاربة بالسودان للجوء للحوار لحل الخلافات"، مشيرة إلى أن مئات المدنيين نزحوا إلى إثيوبيا جراء العنف في إقليم النيل الأزرق.

ويواجه أكثر من 100.000 طفل فروا من الصراع في السودان، أخطارًا جديدة وسط الوضع اليائس في تشاد، حيث يؤدي بدء موسم الأمطار إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض وتأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات الآلاف من المحتاجين.

يأتي هذا بالتزامن مع محاذير كبرى من تحول الصراع في السودان إلى حرب عابرة للحدود، مع توسع رقعة المعارك يومًا بعد الآخر، وفي ظل تدخل أكثر من طرف في النزاع السياسي بين الأطراف العسكرية في البلاد.

وفي هذا السياق، حذر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف، ظهر الإثنين، من تحول القتال الدائر في بلاده إلى "حرب عابرة للحدود تعلو فيها الأجندات الخارجية".

وقال "يوسف" في حسابه على تويتر: "هذه حرب لا منتصر فيها، ومآلاتها واضحة للعيان وهي إمكانية تحولها لحرب ذات طبيعة إثنية وقبلية".

رئيس جنوب السودان السودان السلام مستشار رئيس جنوب السودان جنوب السودان مالك عقار سلفا كير

الأكثر قراءة

يوسف وسيف يسقيان الزمالك من "كأس رمضان صبحى"

لا سلام في عمارة السلام.. "عقار الإسكندرية".. العيد لن يمُر من هُنا

كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب.. وما هي أدعية يوم عرفات

"حياة كريمة" توزع طن لحوم وتسلم مشروعات تمكين اقتصادي بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟