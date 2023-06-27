فيديو لـ"قناة الناس".. عالم بالأوقاف: الله يتجلى يوم عرفة ويغفر لعباده

قال الشيخ شاهر شكري، من علماء وزارة الأوقاف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرافقه 100 ألف من المسلمين فى حجة الوداع، كلهم يريدون أن يفوزوا بالنبي، ومع ذلك لم ينشغل بهم، ووقف على الصخرة يخطب من بعد الظهر حتى غروب الشمس.

وتابع شكري، خلال تغطية خاصة لقناة الناس، "ضيوف الرحمن"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي وقف من بعد الظهر حتى غروب الشمس، والجو حر وساعات طوال، وهو من هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأن قلبه ليس فى الأرض قلبه معلق بالله".

واستكمل: "لازم يكون عندنا يقين إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده فى وقفة عرفات ليغفر لعباده، لازم الحاج يتعلق قلبه بربنا ويدعو ولا ينشغل عن الله، لازم يعرف إن ربنا اختاره من بين 2 مليار إنسان على الأرض وأتى به إلى عرفات ليغفر له ويرحمه".

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.

وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.