كولر يهدد لاعبى الأهلى: "لا تأكلوا لحومًا كثيرة سأتابع أوزانكم"

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، حصول اللاعبين على راحة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، نظرًا لارتباط الفريق بالدخول لمعسكر مغلق لمباراة البنك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها مساء يوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

ووضع كولر قائمة محظورات على لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية وهي الابتعاد عن تناول اللحوم بكميات كبيرة، خاصة أنه سوف يتابع الميزان لكل لاعب قبل المران المسائي غداَ.

وهدد المدير الفني باستبعاد أي لاعب يخالف تعليماته من قائمة الفريق التي ستدخل غدا الأربعاء المعسكر المغلق في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش.

وكشف مصدر مسئول أن كولر رفض استمرار إراحة اللاعبين في أيام العيد نظراً لأن الفريق سيخوض 3 مباريات مهمة أمام فيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري أيام ٢ و٥ و٨ يوليو المقبل في الدوري.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس عقب مباراة منتخب السويس التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع البنك الأهلي بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري في الدوري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعد إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق الداخلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.