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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الإسكندرية المنهار

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، وذلك بناء على تكليف المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار  أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار،  وذلك صباح يوم أمس الإثمين الموافق 26 / 6 / 2023، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وتبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو 2023، وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

النيابة الإدارية الإسكندرية معاينة تصويرية موقع عقار سيدي بشر

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