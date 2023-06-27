بالأرقام.. قائمة الأفلام متصدرة آخر 4 مواسم لعيد الأضحى

ينتظر الجمهور المصري والعربي، خلال الساعات القادمة، انطلاق أفلام موسم عيد الأضحى المبارك بشكل كامل حيث يتنافس 4 أفلام على إيرادات عيد الأضحى، وخلال التقرير التالي نرصد بالأرقام الأفلام التي تصدرت شباك التذاكر خلال أعياد الأضحى السابقة.

أفلام عيد الأضحى 2022

خلال موسم عيد الأضحى السابق 2022، تنافست 3 أفلام على كعكة الإيرادات وجاء فيلم «كيرة والجن» بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز على رأس قائمة الإيرادات واستطاع الفيلم تحقيق 120 مليون جنيه بنهاية الموسم، بينما جاء فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام في المركز الثاني بإيرادات بقيمة 56 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «بحبك» بطولة النجم تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وعدد كبير من النجوم وحقق 53 مليون جنيه.

أفلام عيد الأضحى 2021

كان الموسم من الموسم الضعيفة حيث تواجد فيلم «العارف» بطولة أحمد عز منفردا مع عدد من الأفلام القديمة وحقق الفيلم خلال هذا الموسم إيرادات بقيمة 60 مليون جنيها، تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

أفلام عيد الأضحى 2020

وخلال عيد الأضحى موسم 2020 وبسبب انتشار فيروس كورونا ابتعدت الأفلام عن دور العرض السينمائي ولم يتواجد في هذا الموسم إلا فيلم «الغسالة» بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد وعدد من الفنانين وحقق الفيلم خلال تواجده إيرادات بقيمة 15 مليون جنيها.

أفلام عيد الأضحى 2019

شهد موسم أفلام عيد الأضحى عام 2019 منافسة قوية للغاية بين عدد من النجوم وصناع السينما وجاء فيلم «ولاد رزق 2» على رأس القائمة وحقق الفيلم إيرادات عالية بقيمة 101 مليون جنيه وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتواجد فيلم «خيال مآتة» بطولة النجم أحمد حلمي ومنة شلبي وعدد من النجوم وحقق الفيلم 39 مليون جنيه، بينما حقق الجزء الثاني من فيلم «الكنز» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد إيرادات قيمة 7 مليون جنيه.