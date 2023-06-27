أبرزها مسار العائلة المقدسة.. حصاد "ثقافة الشيوخ" بدور الانعقاد الثالث

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عددا من الاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتضمن التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة رصد عدد الاقتراحات برغبة التي تمت مناقشتها على مدار دور الانعقاد وبلغ إجماليها نحو 27 اقتراحا برغبة، وعدد ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة حول تعظيم الإيرادات السياحية ووضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي، وكذلك استيضاح سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وحرصت اللجنة البرلمانية على تخصيص عدد من اجتماعات اللجنة لمناقشة ملف تنمية وتطوير مسار العائلة المقدسة والمقدم من النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وقد استمعت اللجنة للعديد من أصحاب الاختصاص في هذا الملف.

كما خصصت اللجنة البرلمانية عددا من اجتماعاتها لمناقشة الاقتراحات برغبة الخاصة بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية، مع وضع هذا النمط السياحي ضمن برامج الترويج السياحي في مصر.

ورصد التقرير حرص اللجنة البرلمانية على دعوة ممثلي الحكومة للرد على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، والتي شملت عددا من القضايا الهامة.

وعلى مستوى الملفات الثقافية ناقشت اللجنة عددا من الاقتراحات برغبة ومن بينها إحياء مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى، وإطلاق إصدار رقمي لمكتبة الأسرة، وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا للجميع، دون التعدي على حق الملكية الفكرية، وتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي المصري العام والخاص، وكذلك اقتراح برغبة بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

وفيما يتعلق بالملفات السياحية، حرصت اللجنة على مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة التي تعزز من الاستفادة الاقتصادية من قطاع السياحة لتعظيم موارد الدولة، ومن أبرزها تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة، والاهتمام بكنوز مصر المنسية في منطقة الدلتا وكيفية إدراجها على الخريطة السياحية للدولة المصرية.