الكشف عن موقف باريس سان جيرمان من انتقال مبابى إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان باتت مقتنعة بأن الحل الأفضل لها هو بيع كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وما زالت صفقة كيليان مبابي المنتظرة هي المسيطرة على الحديث عن سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبلغ اللاعب إدارة باريس سان جيرمان، برغبته في عدم تفعيل شرط تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تدرك أن فرصتهم الأفضل لبيع مبابي هي لنادي ريال مدريد الإسباني، والذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة وكانت آخرها في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في تقرير نشرته أمس، أن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت مبابي بضرورة اتخاذ قراره النهائي سواء بالتمديد مع النادي أو الرحيل قبل 31 يوليو المقبل.

وأفادت "فوت ميركاتو"، بأن النادي الباريسي لا يريد اتخاذ الخطوة الأولى في المفاوضات حتى لا يضعف ذلك من موقفهم في المفاوضات مع ريال مدريد.

ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم المنصرم، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.