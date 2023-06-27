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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولى العهد السعودى يدعم الإجراءات التى اتخذها بوتين لحماية النظام الدستورى

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأوضاع في روسيا.

وأعرب ولي العهد السعودي عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري في البلاد، وأضاف الكرملين أنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس بوتين اتصالًا هاتفيًا مع بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو، وانقلاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

كما تطرق الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.

- "الفيدرالى الروسى" يعلن كف البحث عن متمردى "فاجنر" وطي التحقيق الجنائى ضدهم

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إغلاق القضية المتعلقة بأحداث 24 يونيو وانقلاب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

كما أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن كف البحث عن متمردي فاجنر، وطي التحقيق الجنائي الذي أثير ضدهم، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الإثنين إن "منظمي التمرد" الذي تعرضت له بلاده "سيقفون أمام العدالة"، مؤكدًا أن بإمكان عناصر "فاجنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا، متهمًا الغرب بأنه "أراد اندلاع حرب أهلية" في روسيا.

الرئاسة الروسية الرئيس الروسي ولي العهد السعودي بن سلمان روسيا

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