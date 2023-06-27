الفاتيكان: تعليق مقابلات البابا فرنسيس العامة والخاصة خلال شهر يوليو

أدلى مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني بتصريح صحفي أكد فيه أن مقابلات البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان العامة والخاصة، ستُعلق خلال شهر يوليو، كما جرت العادة خلال الاستراحة الصيفية.

وأكد أن مقابلات البابا فرنسيس سوف تُستأنف في شهر أغسطس المقبل، وستكون المقابلة العامة الأولى يوم الأربعاء يوم 9 أغسطس المقبل.

يذكر أن البابا فرنسيس، كان قد وجه رسالة إلى ماركو إيليفانتي مدير عام مؤسسة جيميلي عبر فيها عن امتنانه لجميع العاملين في المستشفى الروماني على الاهتمام الكبير الذي أظهروه تجاهه خلال تواجده في المستشفى بين السابع والسادس عشر من الشهر الجاري.

وكتب بابا الفاتيكان أن المستشفى هو مكان للألم والأمل في الآن معاً، وقد اختبر فيه القرب الإنساني والروحي.

وأراد البابا أن يعبر عن شكره وامتنانه لجميع الموظفين والعاملين في المستشفى الروماني، مؤكدا أنهم أظهروا له قرباً إنسانياً وروحيا، وأكد أنه يرفع الصلوات على نية السيد إيليفانتي ومعاونيه وعائلته، وطلب منه أن يصلي من أجله.

وهي ليست المرة الأولى التي يعبر فيها البابا عن شكره للأطباء والممرضين وجميع العاملين في مستشفى جيميلي، إذ سبق أن فعل ذلك خلال تواجده هناك شاكراً كل من اهتموا به. وقبل يومين على مغادرته المستشفى شاء الحبر الأعظم أن يتناول طعام العشاء مع جميع الأشخاص الذين اعتنوا به منذ دخوله المستشفى.