الشهابى: مشاركة حزب الجيل الديمقراطى فى الحوار الوطنى جاءت بدافع وطنى

كشف حزب "الجيل" الديمقراطي عن حصاد مشاركته في جلسات الحوار الوطني، التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وتضمنت مناقشة مستمرة للمحاور الرئيسية الثلاثة (المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي).

وشارك في الجلسات التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية، 104 مشاركين من حزب "الجيل"، حيث شاركوا في 27 جلسة، وتحدثوا عبر 34 كلمة متنوعة في المحاور كافة.

وعلى مدار الـ27 جلسة التي أقيمت في الحوار الوطني، نجح المتحدثون من حزب "الجيل" في تقديم 152 توصية في جميع الموضوعات المطروحة، والتي تمت مناقشتها خلال مختلف الجلسات.

كما نجح متحدثو الحزب في تقديم 4 مشاريع في كل من: (منظمة مكافحة التمييز - الانتخابات البرلمانية - حرية تداول المعلومات - المحليات).

وبلغت نسبة مساهمة المرأة من أعضاء حزب "الجيل" في جلسات الحوار الوطني نحو 42%، بينما بلغت مساهمة الذكور 58%.

وقال السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن المتحدثين من أعضاء الحزب نجحوا على مدار الجلسات التي أقيمت في الحوار الوطني، في تقديم أفكار وحلول مبتكرة غير مسبوقة، لمعالجة التحديات التي تواجه المصريين في المحاور الرئيسية الثلاثة، وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس حزب "الجيل" أن أعضاء الحزب أيضًا، كان لهم الأولوية والسبق في تقديم عدد غير مسبوق من التوصيات إلى الأمانة الفنية في الحوار الوطني، حيث قدم الحزب نحو 152 توصية في مختلف الموضوعات، هذا فضلًا عن العديد من مشروعات القوانين، التي كان للحزب السبق في طرحها بآلية مغايرة وغير تقليدية وقابلة للتنفيذ.

وأكد رئيس حزب الجيل أن مشاركة الحزب في الحوار الوطني جاءت بدافع وطني، ومن نابع المسئولية الوطنية التي تحتم عليه وعلى جميع أعضائه التقدم بكل ما يمكن أن يسهم في إثراء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.