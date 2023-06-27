شواطئ مدينة مرسى مطروح تتجمل لاستقبال الزوار فى عيد الأضحى

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المرافق والإدارات بالمدينة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديرية الأوقاف، طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لخروج العيد بشكل حضاري يليق بالمدينة الساحلية.

ووجه عبدالمجيد لجهاز النظافة ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لرفع معدلات النظافة وكفاءة المناطق التي ستقام فيها صلاة العيد، لتكون المدينة في أبهي صورها في عيد الأضحى المبارك، خاصة أننا نتوقع استقبال ووصول زائري ومحبي المدينة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك على الكورنيش والمتنزهات والحدائق والشواطئ.

وشدد رئيس المدينة بسرعة نقل القمامة والمخلفات أولًا بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة على فترتين صباحية ومسائية، من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، مناشدًا الأهالي الحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة خلال فترة العيد.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لإدارة تحسين البيئة بمتابعة الحالة العامة للشوارع وسرعة رفع الإشغالات المخالفة، من خلال الحملات المكبرة على الشوارع الرئيسية والميادين العامة، تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق.