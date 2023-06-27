أوقاف الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى بـ363 مسجدًا و541 ساحة

أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، من استعدادها لصلاة عيد الأضحى المبارك، غدًا الأربعاءـ حيث حددت قائمة بأسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المديرية أعدت 363 مسجدا، و541 ساحة، بزيادة 10 ساحات عن عيد الفطر، ويأتي في مقدمتهم مسجد القائد إبراهيم التاريخي بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسي أبو العباس وسط المدينة.

وأشار إلى أن المديرية خصصت إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبدالرازق جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بكافة أنحاء المحافظة على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وإعداد غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بأن المساجد والساحات تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والمساجد والذي بدأ من تهيئتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في مثل هذه الأيام العطرة أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.