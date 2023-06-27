ضبط 330 طربة حشيش فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص متورطين بتهريب شحنة مخدرات.

وتم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي "قيادة أحدهم" بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 33 كيلوجراما، 3 هواتف محمولة ، مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لسهولة التنقل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.