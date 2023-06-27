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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جوارديولا يزور منطقة "جبل السلسلة" الأثرية فى أسوان (صور)

المدرب الأسبانى
المدرب الأسبانى

استكمل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته، اليوم، جولته السياحية بزيارة منطقة جبل السلسلة الأثرية.

وتتضمن زيارته جولة داخل المنطقة الأثرية للتعرف على تاريخها، بالإضافة إلى مشاهدة ما تحتويه من معالم بارزة، حيث رافقهم خلال الجولة مدير منطقة جبل السلسلة شرق الأثرية.

ووفرت المنطقة كافة سبل الراحة للمدرب الإسباني وأفراد أسرته وذلك تنفيذًا للتعليمات المباشرة والمتابعة المتواصلة من الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان، والدكتور شاذلى عبد العظيم مدير منطقة أثار أسوان.

وبدأت جولة بيب جوارديولا وأفراد أسرته، أمس، فى محافظة أسوان، بعد الانتهاء من زيارته للأقصر.

وبدأ برنامج زيارته منطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان.

وتضمن جولته فى محافظة أسوان زيارة العديد من الأماكن الأثرية بمختلف مراكز المحافظة، وهى معبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، وجبل السلسلة، ثم يستكمل جولته السياحية فى مدينة أسوان.

وتعد منطقة الكاب الأثرية تتميز بإطلالتها المميزة على  الشاطئ الشرقى لنهر النيل، وهى تقع على بعد 30 كيلو مترا من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتبعد بـ83 كيلو متر عن مدينة الأقصر.

وتعود الآثار التي تضمها منطقة الكاب الأثرية لعصر الدولة الفرعونية القديمة، ومن أبرز ما تتضمنه المنطقة عدد من مقابر  الدولة الفرعونية الوسطى، وهناك بقايا مباني ومعابد كانت مكرسة لعبادة الآلهة نخبت ربة مصر العليا والتي تأخذ شكل طائر العقاب.

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الإسباني بيب جوارديولا المدرب الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي منطقة جبل السلسلة شرق آثار أسوان جولة جوردويلا معالم أسوان الأثرية

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