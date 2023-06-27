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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الإسماعيلية" يزور مرضى مستشفى الحميات والأطقم الطبية لتهنئتهم بالعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم، مستشفى حميات الإسماعيلية وحرص على زيارة أقسام المستشفى وغرف العناية والاستماع الى المرضى والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية للمترددين والاطمئنان على انتظام الأطقم الطبية وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، مقدما التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك للأطقم الطبية والإدارية بالمستشفي.

ويأتي ذلك فى اطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيليه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية وتكثيف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، خلال فترة الإجازات بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد وكيل وزارة الصحة على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشات الصحية على مستوى محافظة الإسماعيليه بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيه مشيرا الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ووجَّه بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذيه واللحوم على مستوى المحافظه من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ.

 

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