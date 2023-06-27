"مياه القناة": حملات توعية حول التخلص من مخلفات الأضاحي للحفاظ على الشبكات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، الاستمرار في الحملات المكثفة لتوعية المواطنين بالتخلص من مخلفات الأضاحي وترشيد استهلاك المياه، والتي تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل، وذلك للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها.

وأضاف عصمت، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يتم حالياً تنظم حملات طرق الأبواب على محلات الجزارة والمنازل؛ في إطار حملة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحفاظا على شبكات الصرف الصحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحث المواطنين على المحافظة على المياه ومنع إهدارها، وخاصة في الأعياد وفصل الصيف الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن تلك الحملات تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين، والتعامل السيء مع شبكات الصرف الصحي.

وناشد الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء مخلفات أعمال ذبح الأضاحي، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عصمت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"؛ وذلك من خلال انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات بالإضافة إلى المتابعة الميدانية على جميع الشبكات وذلك لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة خلال إجازة العيد والعمل فوراً على حلها.

وأوضح أن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وبين أن هناك بيانا إحصائيا بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من مياه الشرب بأماكن عشوائية لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميا على مدار الساعة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" للاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.