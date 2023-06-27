منتخب الشباب يواجه البرازيل في ختام الدور الأول لبطولة العالم لكرة السلة

يخوض منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة آخر مبارياته في الدور الأول لبطولة العالم التي تستضيفها المجر عندما يواجه المنتخب البرازيلي في الثامنة مساء اليوم في ختام مباريات المجموعة الثالثة وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا صربيا واليابان.

ويحتل منتخب مصر للشباب المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بعدما خسر مباراته الأولى أمام منتخب صربيا بنتيجة 74 – 59 ومباراته الثانية أمام منتخب اليابان بنتيجة 80 72 بينما يتصدر منتخب صربيا المجموعة برصيد 4 نقاط يليه منتخبا البرازيل واليابان ولكل منهما ثلاث نقاط وفي حالة فوز منتخب مصر على البرازيل وهزيمة اليابان أمام صربيا ستتساوى الفرق الثلاث في رصيد 4 نقاط ويتم الاحتكام لفارق النقاط لتحديد المراكز من الثاني للرابع.

وحسب نظام البطولة تتأهل كل الفرق المشاركة في دور المجموعات إلى دور الـ16 حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة والثالث من المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة ورابع المجموعة الثالثة مع أول المجموعة الرابعة لذلك يسعى منتخب الشباب للفوز على البرزيل وتجنب احتلال المركز الأخير ومواجهة أول المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية والمجر وتركيا ويتصدرها منتخب تركيا والمجر ولكل منهما 4 نقاط وسيلتقيان اليوم فيؤ مباراة تحديد نتيجتها أول وثاني المجموعة.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من الكندي كيربي شيب المدير الفني وإسلام الكيلاني مدربا ومحمد أبوفريخة مدربا وعلاء لطفي محلل أداء وإسلام جمعة للعلاج الطبيعي ووليد الخراط إداري القاهرة وإسلام الشبكاتي – إداري الإسكندرية ومحمود عبدالفتاح مخطط أحمال.

وتضم قائمة منتخب الشباب في البطولة 12 لاعبا هم: محمد طارق خيري ويوسف الغايش ومحمد عبداللطيف وكريم حاتم وياسين عبدالوهاب وعلي وحيد وحسين شوكت وفهمي زيدان وعبدالله الحديدي وبلال عبدالمطلب وإبراهيم زهران وحسن عامر.