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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يسرق الدراجات النارية في المطرية

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدارجات النارية، في منطقة المطرية.

وتبين ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم دراجة نارية قيادة أحدهم "مجهولة المصدر" بدائرة قسم شرطة المطرية؛ لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وارتكابهم واقعتين سرقة أخرى.

تم بإرشادهم ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة المطرية تشكيل عصابي الدارجات النارية مباحث القاهرة

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