المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تواصل سلسلة ندوات التوعية قبل أولمبياد باريس

تواصل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، سلسلة ندوات التوعية حول مكافحة المنشطات للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية، وخاصة اللاعبين المؤهلين لأولمبياد باريس 2024، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار دور الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة نحو النهوض بالرياضة والرياضيين والأبطال.

وأقيمت الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لتنمية الكوادر الرياضية، والدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

بالإضافة إلى حضور الدكتور أسامة سعيد رئيس الاتحاد المصري للكابادى، ونادية صبحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للثلاثي.

وحضر الندوة عدد 250 من الأبطال يمثلون عدد 12 اتحادا رياضيا هم: كرة اليد، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، الدراجات، الجمباز، الخماسي الحديث، تنس الطاولة، الترايثلون، التايكوندو، القوس والسهم، الكبادي، الكاراتيه التقليدي.

وحاضر فى الندوة كلاً من: الدكتورة هانم أمير المدير للتنفيذى للمنظمة ورئيس المنطقة الخامسة الأفريقية، والدكتور كريم صلاح مدير التعليم بالمنظمة، والدكتورة ريهام صفوت استشارية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، وتم ترشيحهم بناءً على البرنامج الموضوع من خلال المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" بالتنسيق مع الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وتم تنفيذ أول سلسلة من هذه الندوات بمسرح المركز الرياضي لتدريب الفرق القومي بالمعادي، بحضور عدد 300 لاعب ولاعبة من الأبطال الرياضيين والمؤهلين لأولمبياد باريس 2024.

بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والطبية والذين يمثلون عدد 10 اتحادات رياضية هم: اتحادات: التايكوندو، الخماسي الحديث، الملاكمة، المصارعة، الجودو والايكيدو والسومو، كرة السلة، القوة البدنية ومصارعة الذراعين، الكاراتيه، رفع الأثقال، كمال الأجسام.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة يولون ملف مكافحة المنشطات اهتمام كبير للغاية للوصول لرياضة نظيفة عادلة، ولحماية صحة الرياضيين وتجنيبهم من الوقوع فى فخ تناول المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

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