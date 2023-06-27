مصرع وإصابة 2 فى تصادم سيارتين على "صحراوى بنى سويف"

لقى سائق مصرعه وأصيبت سيدة، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى في محافظة بني سويف.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور في اتجاه محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف نجية على ربيع 40 عامًا، تقيم بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصى.



فيما نقلت سيارة إسعاف جثة عبدالفتاح فتحى أحمد 50 عامًا، سائق، يقيم بمحافظة أسيوط، إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق.