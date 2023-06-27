انطلاق فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون

انطلقت مسابقة ملكة جمال الكون في جميع الدول من أجل اختيار ممثليها، حيث ستقام في السلفادور في وقت لاحق من هذا العام.

في الحدث 72 من مسابقة الجمال السنوية سيتم السماح للنساء المتزوجات والأمهات بالمشاركة لأول مرة، حيث تم الإعلان عن تغيير القاعدة العام الماضي وهو أحد أكبر التغييرات في تاريخ المسابقة الطويلة والتي كانت تسمح في السابق فقط للنساء غير المتزوجات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عامًا اللائي لم يتزوجن أو أنجبن أطفالًا.

من المقرر أن ترسل باكستان ممثلًا لأول مرة بعد أن أعلنت شركة Yugen Group في دبي أنها حصلت على حقوق الامتياز ، بينما من المقرر أن تعود عدد من الدول التي تغيبت عن المسابقة بما في ذلك مصر وبنجلاديش وغيانا المجر أيرلندا لاتفيا منغوليا نيوزيلندا النرويج وزيمبابوي.

في حين لم يتم تحديد موعد للمسابقة المقبلة حيث ستتوج ملكة جمال الكون R'Bonney Gabriel من الولايات المتحدة خليفة لها، اختارت عدد من الدول ممثليها بما في ذلك ملكة الفلبين وفنزويلا.

إليكم جميع متسابقات ملكة جمال الكون 2023 المتوجين حتى الآن ...

ملكة جمال الفلبين ميشيل دي

فازت الممثلة من ماكاتى 28 عاما على 37 مرشحا آخر للفوز باللقب فى مايو، فاز دي بالحكام في المسابقة بقوله إن أفضل ما يمكن أن تقدمه الفلبين للعالم هو شعبها ودفئهم وكرم ضيافتهم.

ملكة جمال الكون فنزويلا: ديانا سيلفا

عارضة الأزياء والممثلة وطاقم الطائرة السابق، سيلفا 25 عامًا ملكة جمال فنزويلا في نوفمبر من العام الماضي، ليست هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها بتاج كبير، فازت بلقب ملكة جمال الأرض فنزويلا عام 2018.

ملكة جمال الكون بيرو: كاميلا إسكريبنز

فازت ارضة الأزياء الأمريكية البيروفية المولودة في ليما، البالغة من العمر 24 عامًا، بالتاج بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال بيرو للمرة الثالثة.

ملكة جمال الكون قرغيزستان: ديامي المازبيكوفا

صاحبة ال20 عامًا عارضة أزياء محترفة توجت ملكة جمال قيرغيزستان 2022 في حفل ساحر في بيشكيك في أكتوبر.

ملكة جمال الكون في جمهورية التشيك: فانيسا

تبلغ من العمر 19 عامًا فقط Svedova هي طالبة وعارضة أزياء توجت Ceska Miss Essens 2022 في براغ في ديسمبر بهذا اللقب ستمثل بلدها الآن في مسابقة ملكة الكون.

ملكة جمال الكون كوراكاو: كيم روسن

روسين 25 عامًا مقيمة في روتردام هولندا، بعد فوزها بالعديد من المسابقات الوطنية كعداءة جلبت نفس الروح التنافسية إلى مسابقة ملكة جمال الكون في كوراكاو وحصلت على التاج وحصلت على الحق في تمثيل بلدها في المسابقة العالمية.