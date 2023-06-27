رئيس الوزراء الصيني يعلن تسارع النمو الاقتصادي في بلاده خلال الربع الأخير

كشف رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، عن الوضع الاقتصادي في بلاده خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن لي تشيانغ، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، تسارع النمو الاقتصادي في بلاده خلال الربع الأخير.

كما أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته في إمكانية تحقيق الهدف المعلن للحكومة الصينية ببلوغ نمو بواقع 5% هذا العام، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولم يذكر لي تشيانغ نسبة النمو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الجاري، لكنه قال إنها أسرع من الربع السابق البالغ 4.5%.

وأوضح لي تشيانغ أنه من المتوقع أن يكون الربع الثاني أسرع من الربع الأول، كما متوقعا أن تحقق بكين معدل نمو اقتصادي بنحو 5%.

الصين: التعاون مع روسيا ضروري لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن تشين قانغ وزير الخارجية الصيني، أن التعاون مع روسيا ضروري لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز الازدهار والتنمية في دول المنطقة، وتعزيز سياسة الحوار والتعاون، لضمان استقرار واستمرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، مؤكداً على ضرورة العمل المشترك من أجل التصدي لسياسة الهيمنة، والدفاع عن النظام الدولي، وأساسه الذي تمثله الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يسهم مؤتمر الخبراء في بكين، على دفع التعاون الصيني الروسي إلى مستوى أعلى.

وقبل يومين، أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ضرورة البدء في إصلاحات اقتصادية عالمية من أجل ميثاق عالمي جديد، داعياً إلى أن تكون الحوكمة المالية عادلة ومتساوية للجميع من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على بيئة تمويل أفضل.

وقال «تشيانغ» خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة «ميثاق عالمي جديد»، إن بلاده مُصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول علي تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين، موضحاً أن الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة.