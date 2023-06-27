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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات أفلام عيد الفطر قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد

بوستر
بوستر

ساعات وينطلق عرض عدة أفلام ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، حيث سيتم طرح ثلاثه أفلام بالإضافة إلى “بيت الروبي”.

وتنافس خلال الأيام الماضية 6 أعمال سينمائية، من أفلام عيد الفطر، تفاوتت نسب الإيرادات فيها من يوم إلى آخر.

وكانت حصيلة الإيرادات أمس الإثنين، كالتالي:

حقق فيلم “يوم 13” للنجم أحمد داوود 44 ألف جنيه، وهو العمل الذي ينتمي لأعمال الرعب والساسبنس، وجاء بعده في الترتيب فيلم “بعد الشر”، بإيراد وصل إلى 14 ألف جنيه، وهو العمل الذي لاقت اغنيته الدعائية حالة نجاح كبيرة بعدما احتفل عليها نادي الاهلي بحصده لبطولة إفريقيا والاغنية حملت اسم “سطلانه" في العمل الذي لعب بطولته أحمد الفيشاوي.

وجاء في الترتيب فيلم “هارلي” للنجم محمد رمضان والذي تصدر الايرادات الكلية لأفلام عيد الفطر بأجمالي 35 مليون جنيه، وحصد امس على ايراد وصل الى 5 آلاف جنيه فقط، قبل ان يتم حذفه من دور العرض المختلفة .

وجاء في المركزيين الاخيرين فيلمي “رهبة” للنجم أحمد الفيشاوي الذي لم يتعد إيراده أمس حاجز الألفين جنيه، وعلى نفس المنوال فيلم “ب 19” والذي حقق ايراد ضعيف وصل إلى 1500 جنيه، ليواصل سيد رجب التراجع بحصد الايرادات عبر هذا الفيلم الذي عرض لاول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الماضي، ونال اشادات عديدة لكنه على المستوى التجاري لم يحقق اي شىء .

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