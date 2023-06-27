جامعة عين شمس تعلن عن الفائزين بجائزتها التقديرية والتشجيعية

وافق مجلس جامعة عين شمس باجتماعه برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على اعتماد الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية للعام 2022 من كليات الجامعة وكانت على النحو التالي:

أولا: جوائز الجامعة التقديرية

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية

أ.د / محمود إسماعيل عبد الرازق الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب

أ.د/ ماجدة منصور حسب النبى الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات

أ.د / إجلال إسماعيل حلمى محرم الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية

أ.د/عمرو محمود كريم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم

أ.د/ حنان جودة الحايس الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية البنات

أ. د/ رمضان محمد رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الهندسية

أ.د/ ضياء عبد المجيد خليل الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة

أ.د / هانى محمد حسنين الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية

أ.د/ المعتز يوسف عبد العزيز محمد الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

أ.د/ مصطفى محمود عارف الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الطبية

أ.د/ خالد أبو زيد محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة

أ.د/ هبة حسن محمد عاشور الصدفى الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة الطبية بكلية الطب

أ.د/ سمر كمال عبد الحميد قاسم الاستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الزراعية

أ.د/ محمد عبد السلام راشد الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة بكلية الزراعة

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم التربوية

أ.د/ على عبد الرحمن على سليمان الصهبى الأستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العمارة

أ.د/ ياسر محمد محمد منصور الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة

ثانيا: جوائز الجامعة التشجيعية:

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية

د / فاطمة جلال شهاب الدين المدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق

د/ شريف أحمد إمام أحمد الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية

د / علاء محسن عبد العزيز أحمد المدرس بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية

د / محمد رمضان محمد المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية

د / محمود عبد الله عطية الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية

د / فريد محمود الجباس مدرس بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الطبية (مناصفة)

د / استير ثروت منز الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة

د / نوران يوسف صلاح الدين الأستاذ المساعد بقسم طب الأطفال بكلية الطب

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية

د / سلسبيل امين يس المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية (مناصفة)

د / ريهام السيد فرج المدرس بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة

د / أحمد يحيى على ماضى المدرس بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الزراعية

د / سلوى محمود السيد صديق المدرس بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة