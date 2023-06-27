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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

 يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وستكون، جلسة اليوم، هي الجلسة الـ 12 خلال ستة أشهر التي يجتمع فيها أعضاء المجلس بشأن قضية فلسطين، وعادة ما يجتمع المجلس مرة في الشهر في إطار هذا البند من جدول الأعمال.

وسيتبع الجلسة المفتوحة، جلسة مشاورات مغلقة. 

ولم يتمكن المجلس من طرح استراتيجية مشتركة لمنع زيادة تدهور الوضع أو الاتفاق على أي قرار أو بيان منذ العشرين من شباط الماضي، عندما أصدر بياناً رئاسياً أعرب فيه عن القلق والاستياء العميقين من إعلان إسرائيل توسيع النشاط الاستيطاني.

ومن المتوقع أن يطلع وينيسلاند المجلس، على آخر تقرير للأمين العام عن تنفيذ القرار 2334، والذي يغطي الفترة من 14مارس  إلى 14 يونيو  بالإضافة إلى التطورات بعد الفترة المشمولة بالتقرير.

ويؤكد القرار الدولي رقم 2334، على أن إقامة المستوطنات من قبل إسرائيل يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي ويشدد على أن وقف الأنشطة الاستيطانية ضروري لإنقاذ حل الدولتين. 

مجلس الأمن فلسطين إسرائيل لمستوطنات حل الدولتين

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