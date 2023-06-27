"وحيدًا قُربَ النيل".. مختاراتٌ شعرية بالإنجليزية فى المكتبات الأمريكية لـ أحمد الشهاوى

"وحيدًا قُربَ النيل" عنوان مختاراتٌ شعرية بالإنجليزية للشاعر أحمد الشهاوي في المكتبات الأمريكية.

وكشف الشهاوي لـ “الدستور” تفاصيل صدور مختارات شعرية له خلال الأسبوع الأوَّل من شهر يوليو 2023.

وقال “الشهاوي”: يظهرُ كتابي الشِّعري "وحيدًا قُربَ النيل" - وهو مختاراتٌ شعرية - في المكتبات الأمريكية، كما يُباع في أمازون، وهو من ترجمة البروفيسور الشَّاعر الأمريكي المغربي مُبارك السريفي.

"وحيدًا قُرْبَ النِّيل " مختاراتٌ شعريةٌ لأحمد الشَّهاوي بالإنجليزية في أمريكا

وفي كلمة الشاعر الأمريكي الكولومبي كارلوس آجواساكو التي ظهرت على الغلاف الخلفي لكتاب مختارات شعرية "وحيدًا قُرْبَ النِّيل "، وهو مختارات شعرية للشاعر أحمد الشهاوي تصدر قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية من ترجمة الشاعر المغربي الأمريكي مبارك السريفي، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا. والعنوان من اختيار المترجم والناشر الأمريكي.

وأحمد الشهاوي شاعرٌ من طبقةِ كفافيس و أدونيس و أُنجاريتِّي ؛ فصوته الشِّعري المُحلِّق السماويُّ يتسم بأنه عميقٌ و فلسفيٌّ ؛ كما تتسمُ صورهُ الجمالية بأنها شخصية و حقيقية، و تتنوَّعُ مراجعه بين كونها سيرةً ذاتيةً و أيضًا عالمية .

ويتخطَّى صوتُ الشَّهاوي في عصرنا هذا حاجز الزمان و المكان، و ذلك في حوارٍ يذكِّرُنا بسونيت لفرانسيسكو كيڤيدو ''من البرج العاجيّ '' . يشكِّل ''وحيدًا قُرْبَ النيل ' رسمًا خرائطيًّا شاملًا للصور الخيالية المُصمَّمَة بدقَّةٍ متناهيةٍ ، فالقراءة المستعرضه لهذا الكتاب ستكشفُ صلةُ الشَّهاوي الچينية بكل من الاستشراق و الجماليات التي تمتد عبر المحيط الأطلسي و أيضًا بالفلسفة و الفن و البناء الاجتماعي للمعرفة .

يذكر أن الشاعر الأمريكي الكولومبي “كارلوس أجواسكو”، مؤلف "قصائد مترو نيويورك ".أستاذ الأدب في جامعة سيتي أوف نيويورك ، مدير مهرجان نيويورك العالمي للشِّعْر .

ــ “هكذا قبري” مختارات شعرية بالإسبانية

في سياق متصل، ينشر للشاعر أحمد الشهاوي، خلال شهر يوليو المقبل أيضا، كتاب مختارات شعرية باللغة الإسبانية في هندوراس بأمريكا الوسطى من ترجمة الدكتورة عبير عبد الحافظ عنوانه "هكذا قبري"، وقد سبق أن نشر للشاعر خمسة كتب شعرية ما بين كوستاريكا ونيكاراجوا والإكوادور من ترجمة الدكتور محمد أبو العطا والدكتورة عبير عبد الحافظ.