فى ذكرى وفاته.. تعرف على زيجات الفنان محرم فؤاد وأشهر أعماله

منذ أكثر من عقدين من العمر رحل عن عالمنا الفنان الكبير محرم فؤاد، بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية والغنائية التى ما زالت راسخة في عقولنا، ووقف أمام الكثير من نجمات جيله منهن مريم فخر الدين وآمال فريد وسعاد حسني ومها صبري ومديحة يسري وسميرة أحمد وزيزي بدراوي ونادية لطفي وجورجينا رزق.

أعمال محرم فؤاد الفنية

وصل رصيد محرم فؤاد إلى 13 عملا سينمائيا، حيث كانت بدايته الفنية فى عام 1959، فى حسن ونعيمة، وآخرها الملكة وأنا مع جورجينا رزق، عام 1975.

- حسن ونعيمة

- وداعا يا حب

- لحن السعادة

- نصف عذراء

- من غير ميعاد

- سلاسل من حرير

- حكاية غرام

- شباب طائش

- عتاب

- ولدت من جديد

- الصبا والجمال

- عشاق الحياة

- الملكة وأنا

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية منها «دنيا البيانولا» و«القشاط»، وشارك أيضًا فى الإذاعة حيث قدم مسلسل «حب ونغم» و«حياة كامل الخلعي».

وقدم محرم فؤاد الكثير من الأعمال الغنائية، حتى وصل رصيده الغنائى إلى 900 أغنية تتنوع بين العاطفية والشعبية والوطنية لمصر والعالم العربي منها 20 أغنية لفلسطين.

زيجات محرم فؤاد

تزوج محرم فؤاد 5 مرات ولم ينجب سوى ابن واحد، وارتبط سريًا بالفنانة ميرفت أمين، حيث كانت أولى زيجاته الفنانة تحية كاريوكا، ثم تزوج من سيدة أجنبية، ولم تدم الزيجة كثيرُا ثم تزوج من ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق.

ارتبط محرم سريًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زيجته الثالث وكان هذا سبب انفصاله عن ماجدة بيضون، ثم تزوج للمرة الرابعة من جورجينا رزق ملكة جكال الكون اللبنانية، حيث تعرف عليها أثناء تصوير فيلمه الأخير الملكة وأنا فى بيروت.

وفى نهاية السبعينيات تزوج محرم فؤاد من عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة، وكانت آخر زيجاته هى المذيعة منى هلال، واستمر زواجهما حتى رحل فى 27 يونيو عام 2002.