رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفدا من أبراشية الكنيسه للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، بمكتبه وفدًا من أبراشية كنائس الوادي الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ووفد كنسي من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتهنئة رئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و عدد من عمداء الكليات والمسؤولين بالجامعة.

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفد أبراشية الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحي المبارك

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد روح الأخوة والتآلف بين المصريين، مشيدًا بالعلاقات القوية بين الجامعة والكنائس بالوادي الجديد التي تتمثل في تبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات.

كما استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور العقيد محمد السيد المستشار العسكري بالمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من الكنيسة.

وأكد المحافظ على تقديره لروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، موجهًا عظيم شكره واعترازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم على الشعب المصري تماسكه ووحدته، وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل وفد أبراشية الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحي المبارك