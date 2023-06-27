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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص لـ"الشاهد": بعض النواب حاولوا إفشال تجربتى كنائب للمحافظ

سمير مرقص
سمير مرقص

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن بعض النواب كانوا يحاولون إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، ولكن حب الناس هو ما كان يفرق معه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم تحدث مواجهات بينه وبين أحد من النواب، ولكنه كان "يلقط" الشيء ويتقلبه لأن لديه قناعة أنه عاش طوال عمره في مصر وسيعيش فيها حتى يموت، كما أن لديه قناعة بفكرة التواصل وبناء الجسور ويعيشها بشكل أو آخر وكان يشعر أنه يجب ألا يصل لدرجة الصدام.

أفخر بإسلام الخبرة 

وتابع: "لدى فكرة عن النصوص ولست دخيلا عليها أو متطفلا وأعرف من صاحب الفتاوى المهمة ودائما أفخر بإسلام الخبرة وكانت الناس تلقط ذلك وتحترمه وتقدره، وعلى أي حال كانت لقطات في التجربة ولم تكن ضخمة ولكن لها دلالات وحاولت تجاوزها لصالح البلد".

سمير مرقص النواب أفشال تجربته نائب لمحافظ القاهرة مواجهات

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