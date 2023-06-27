الإحصاء: 504.2 مليون دولار صادرات مصرية لـ أفريقيا خلال 3 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أفريقيا بلغت 504.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 531.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 27.1 مليون دولار.



وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية إليها والتى بلغت 67.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 91.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 24.3 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية لدولة جنوب أفريقيا والتى بلغت قيمتها 17.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 30.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 12.9 مليون دولار.



فيما بلغت الصادرات المصرية لدولة إثيوبيا نحو 1.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، مقابل 2.6 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 977 ألف دولار.



أما على صعيد الواردات، قدرت واردات مصر من دول أفريقيا بنحو 1.656 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023، مقابل 1.604 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 51.9 مليون دولار.



وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة لواردات مصر من إفريقيا بنحو 83.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 97 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 13.8 مليون دولار، يليها واردات جنوب أفريقيا بقيمة 28 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 21.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.