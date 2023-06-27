الإحصاء: إزالة 561 ألف حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وإنهاء 64% من التعديات حتى نهاية 2021

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض التعديات الزراعية بنسبة 93% بعدما تراجعت من 276.4 ألف حالة تعد لـ 19.2 ألف حالة تعد خلال الفترة بين عامى 2014 و2021.



وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن التعديات الزراعية بلغت ذورتها خلال عامى 2012 و2013 بنحو 365.3 ألف حالة و331.8 ألف حالة بالترتيب، وبدأت حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى التراجع تدريجيًا من 276.4 ألف تعدى فى عام 2014 لـ 194.9 ألف تعدى فى عام 2015، و176.1 ألف تعدى فى عام 2016، قبل أن يرتفع مجددًا لـ 186.1 ألف تعدى فى عام 2017.



واصلت التعديات الزراعية تراجعها بشكل حاد بدءًا من عام 2018، لتهبط إلى حدود 89.5 ألف حالة تعدى فى عام 2018، و44.7 ألف حالة تعدى فى عام 2019 ، و55.6 ألف حالة فى عام 2020 و19.2 ألف حالة فى عام 2021.



كما أظهر تقرير الإحصاء، أن أجهزة الدولة نجحت فى إزالة 63.6% من تعديات على الأراضى الزراعية التى وقعت منذ عام 2011 حتى عام 2021 بعدد 560.7 ألف حالة على مساحة 31.5 ألف فدان ، وشهد عام 2018 أكبر نشاط لإزالة التعديات بنحو 118.5 ألف إزالة على مساحة 6567 فدانا، يليها عام 2017 بنحو 99 ألف إزالة على مساحة 5620 فدانا.



أما خلال عامى 2020 و2021، بلغ عدد حالات إزالة التعديات الزراعية 44.1 ألف حالة إالة على مساحة 2469 فى عام 2020 ، و17.2 ألف حالة إزالة على مساحة 1161 فدانا فى عام 2021.



وعلى مستوى التوزيع الجغرافى، جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بأعلى حالات التعديات الزراعية خلال عام 2021 بنحو 3976 تعدى على مساحة 166 فدانا، ومحافظة سوهاج بعدد 2391 تعدى على مساحة 96 فدانا، ومحافظة البحيرة 2248 حالة تعدى على مساحة 106 أفدنة، ومحافظة أسيوط 2013 حالة تعدى على مساحة 75 فدانا، ومحافظة الفيوم 1688 حالة تعدى على مساحة 77 فدانا.