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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير مرقص: تصاعدت المخاوف من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ 88 مقعدا

سمير مرقص
سمير مرقص

قدم الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسبق ثورتي 25 يناير، و30 يونيو بكثير.

وقال مرقص، خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": “نحن من جيل التوترات الدينية جيل السبعينات، تفتحت أعيننا في ظل أزمة وتوترات دينية في مطلع السبعينات وعشناها في الجامعة، ووصلنا للذروة مع اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ورغم التليين السياسي بعد عام 1981، وحضور حزبي متنوع، وكان في القلب الإخوان المسلمين، الذين خاضوا انتخابات 1984، وحملهم إلى الانتخابات حزب الوفد، ثم بدأوا في الحضور السياسي منفردين من انتخابات 1995”.

وأردف: "شئنا أو لم نشأ الإخوان كانوا طرفًا في المعادلة السياسية، وكانت الذروة في انتخابات 2005 بعد الفوز بـ88 مقعدًا، وكان هناك حديث عما يخوف الناس من الإخوان خاصة الأقباط، فكتبت ورقة نقاشية، وحددت 5 مخاوف، أهمها قضية المواطنة هل الأقباط أهل ذمة ومواطني درجة ثانية، أم كاملي المواطنة، والمسألة الثانية بناء الكنائس، ووضعت 3 احتمالات لبناء الكنائس، والمسألة الثالثة موقفهم من الردة".

وتابع: "أحضرت نصوص من كتابات حسن البنا، في كتابة الرسائل له نص شهير، كتبته وقولت إن عجزوا وكان النص"لا بأس من الاستعانة بغير المسلمين في غير مناصب الولاية العامة وعند الضرورة"، وقلت "ماذا لو لم تأتي الضرورة؟".

سمير مرقص الإخوان انتخابات 2005

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