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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر مقصد سياحى عالمى

سفيرة النرويج بالقاهرة
سفيرة النرويج بالقاهرة

قالت السفيرة النرويجية بالقاهرة، هيلدا كليمتسدال، إن السياحة إحدى أهم القطاعات المهمة في مصر، حيث تتمتع بشواطئ كثيرة إضافة إلى شمسها الدافئة، لذا تعد مقصدا سياحيا للكثير من مواطني أوروبا. 

التعاون المصري النرويجي 

وأكدت السفيرة النرويجية، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من مواطني النرويج يذهبون إلى إسبانيا وجنوب أوروبا بسبب توافر الكثير من المناطق التي تتسم بالمناظر الخلابة، إضافة إلى توافر الكثير من الأنشطة السياحية، لذا على الدولة المصرية تعزيز استثماراتها في هذا القطاع خاصة أنها تمتلك موقعا فريدا.

وأضافت في حديثها، أن النرويج لديها أكثر من 30 طالبا بالقاهرة، كما أنه يوجد أكثر من 60 طالبا مصريا في النرويج.

الاستزراع السمكي

وتابعت: هناك تعاون بين مصر والنرويج في الكثير من القطاعات وخاصة الاستزراع السمكي والمجالات الخاصة بالعلاج السمكي، وهدف هذا التعاون الاتجاه نحو التصدير إلى أوروبا، وبالتالي مصر والنرويج تربطهما الكثير من الروابط والعلاقات التاريخية. 

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