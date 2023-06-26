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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 14 شخص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

كان  اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة ملوي.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، حيث تبين إصابة 14 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة اللازم حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

المنيا إصابة 14 شخص انقلاب سيارة ميكروباص الصحراوي الشرقي بأبو قرقاص اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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