تقرير فرنسى: السعودية تتفاوض مع ألكسندر لاكازيت لضمه للدورى

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن لاعب جديد ترغب المملكة العربية السعودية في ضمه لأحد أنديتها، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبات الدوري السعودي وجهة لكبار النجوم العالميين، في ظل سعي المملكة العربية السعودية لجذب أنظار العالم، في شتى المجالات.

وأكدت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن ألكسندر لاكازيت مهاجم وقائد فريق أولمبيك ليون الفرنسي، هو آخر اللاعبين الذين فاوضتهم السعودية، للانضمام للدوري الموسم المقبل.

وذكرت الشبكة أن السعودية تواصلت مع لاكازيت لمعرفة إمكانية انتقاله للدوري الموسم المقبل، وانتقاله إلى أحد الفرق، لكنه لم يمنحهم إشارات إيجابية حول ذلك، حيث يفضل في الوقت الحالي الاستمرار مع ليون الفرنسي.

وأوضح التقرير أن لاكازيت في إجازة في الوقت الحالي، وقد يقرر مستقبله فيما يخص عرض السعودية لاحقًا.

جدير بالذكر أن لاكازيت انتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي، صيف العام الماضي 2022، قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وسجل لاكازيت 31 هدفًا مع ليون في 39 مباراة بمختلف المسابقات.

وجاء لاكازيت في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 27 هدفًا، خلف كيليان مبابي.