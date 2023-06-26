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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ماتوا حاضنين بعض".. تفاصيل مقتل مواطن وزوجته على يد شقيقه بالجيزة

عمرو المزيدي
عمرو المزيدي

كشف برنامج أمني الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي عبر الصفحة الرسمية لـ"الدستور" على فيسبوك تفاصيل مقتل مواطن وزوجته وهم يعانقان بعضهما البعض على يد شقيق المجني عليه بمنطقة ناهيا التابعة لبولاق الدكرور بالجيزة.

وكشف برنامج أمني عن تفاصيل وملابسات هذه الجريمة البشعة، وكيف نجح رجال المباحث في القبض على المتهم الذي ارتكب جريمته ولاذ بالفرار.

https://www.facebook.com/ElDostorEgypt/videos/298259609300057

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث بولاق الدكرور يفيد باستقبال المستشفى بوصول جثتي زوجين مصابين بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد وفور تلقي الإخطار.

على الفور، وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بالانتقال إلى مسرح الجريمة لبيان ملابسات البلاغ وسبب الجريمة.

تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف غموض هذه الجريمة البشعة، بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث غرب الجيزة.

تبين من التحريات التي أجراها معاوني مباحث بولاق الدكرور تحت إشراف المقدم وليد كمال وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة، إلى أن مشاجرة نشبت بين شقيقين وسط الشارع في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور.

أضافت التحريات أن الأمر قد تطور الأمر عندما أخرج الشقيق الأصغر سلاحًا أبيض، وسدد به طعنات لشقيقه الأكبر وسط صرخات الجيران والمارة، وهرعت زوجة الأخ الأكبر في محاولة لإنقاذه، حيث ألقت بجسدها بين أحضانه لمنع شقيقه من الاستمرار في ضربه، لكنه أكمل الضرب بجسد زوجة أخيه ليسقط الزوجان غارقين وسط دمائهما وفر المتهم هاربًا. 

ونجحت قوة أمنية، ، في إلقاء القبض على المتهم بعد تتبع خط سيره وتحديد مكان هروبه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

برنامج أمني برنامج أمني تقديم عمرو المزيدي برنامج أمني على الدستور برنامج أمني على جريدة الدستور جريمة ناهيا مقتل زوجين في ناهيا جريمة بولاق الدكرور

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