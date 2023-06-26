تقرير: زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر تاريخية وعززت التعاون بين البلدين

سلطت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الاثنين، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مصر خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام لمصر في الوقت الذي عزز فيه البلدان شراكتهما.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين وقعا إعلانا يرفع العلاقات المصرية الهندية إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، ما يعني أن البلدين اتفقا على تكثيف تعاونهما وإجراء محادثات دورية.

وتابعت تشترك مصر والهند في علاقات عميقة تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما لعبتا أدوارًا رئيسية في تأسيس حركة عدم الانحياز، التي سعت إلى مسار بديل في ذروة الحرب الباردة.

وقد وصل مودي الى القاهرة يوم السبت، وهو أول رئيس وزراء هندي يزور مصر منذ أكثر من عقدين، وذلك بعد ستة أشهر من زيارة السيسي إلى نيودلهي كضيف رسمي في موكب يوم الجمهورية في الهند.

قمة مجموعة العشرين

وبحسب التقرير، فقد دعا مودي الرئيس السيسي لحضور قمة مجموعة العشرين للدول الغنية والنامية، والتي تستضيفها الهند في سبتمبر المقبل.

وركزت زيارة مودي إلى مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، حيث إن البلدين يتحركان بسرعة لزيادة التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات دولار في العام الماضي، بزيادة 13.7٪ من 5.3 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لمكتب الإحصاء المصري.

وقال أريندام باجشي، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن الحكومتين وقعتا أيضًا اتفاقيات في مجالات الزراعة وعلم الآثار والآثار وقانون المنافسة.

وكتب مودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أن زيارته لمصر تاريخية، وستضيف حيوية متجددة للعلاقات بين البلدين وستفيد شعوب بلدينا.