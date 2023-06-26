250 درجة للتقدم لمدارس تمريض بني سويف.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة ببنى سويف، الإثنين فتح باب قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ببني سويف لعام 2023/2024.

شروط التقدم

- شروط قبول الملف الحصول على مجموع 250 درجة بالشهادة الإعدادية

- القبول بالمدارس طبقا للمجموع الأعلى

- يتم تحديد الحد الأدنى لكل مدرسة بعد الإنتهاء من التنسيق

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية على أن يتم القبول بكل مركز على حد حفاظاً على مبدأ التوطين ولا يتم القبول من خارج المحافظة

- الالتزام بكثافة الفصل المقررة ( 25-30) طالب وطالبة

- توريد 100 جنيه لصالح صندوق المدارس

* يلتزم الطالب / الطالبة المتقدم لمدارس التمريض بعمل إقرار مصدق من ولي الأمر بالآتي:-

_ التفرغ الكامل للدراسة

_ إلا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة

_ الإلتزام بمواعيد التقدم بملفات الالتحاق بمدارس التمريض وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.

_ الالتزام بمواعيد كشف اختبارات (كشف الهيئة- اختبار القدرات_ الكشف الطبي) بكل مدرسة وعدم قبول أي طالب في حالة عدم التزامه بالموعد المحدد للكشف

_ فترة التقديم لمدارس التمريض من 9/7/2023 إلي 17/7/2023

ـ الأوراق المطلوبة: ملف التقديم بعد استيفائه حافظة أوراق بلاستيكية صورة إستمارة النجاح بالشهادة الإعدادية ـ عدد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ـ عدد 2 صورة شخصية - صورة بطاقة ولي الأمر - صورة إيصال التوريد.

- يتم الإعلان عن كشف نتيجة المرشحين لكشف الهيئة يوم 20/7/2023.

ثانياً يشترط اجتياز المتقدمين للاختبارات الاتية

- اختبار اللغة العربية، ولغة الانجليزية، وحاسب آلي على أن لا تقل درجة المقبولين عن 70٪ من درجة كل مادة

_ اختياز كشف الهيئة

_ اختياز الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي

_ عدم نقل الطالب / الطالبة من مدرسة إلي أخري أثناء الدراسة

_ لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة المقبولين بمدارس التمريض

_ لا يوجد استئناءات في القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض على مستوي الجمهورية طبقا لتعليمات الوزارة

_ بالنسبة للطلاب الذين لم يتم قبولهم لا يحق لهم سحب ملفات التقدم